На чемпионате мира в Катаре определились все полуфиналисты. В заключительном четвертьфинале Франция обыграла Англию со счетом 2:1.

На 17-й минуте Орельен Чуамени дальним ударом вывел французов вперед. Англичане сравняли счет с пенальти – Харри Кейн реализовал 11-метровый.

Оливье Жиру на 78-й минуте забил второй гол сборной Франции. У Англии был еще один шанс восстановить равновесие, но на этот раз Кейн пробил с пенальти выше ворот.

Франция выходит в полуфинал, где сыграет с Марокко. Этот матч состоится 14 декабря. А днем ранее Аргентина сыграет с Хорватией.