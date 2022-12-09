Мэр Мелитополя о гибели сотен россиян
В результате ударов по базам врага в оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря погибло много россиян, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграме.
«После вечерних ударов по российским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х», - отметил мэр.
Федоров рассказал, что, по словам местных жителей, погибло около 200 россиян.
«Раненых захватчиков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест. «Скорые» едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны. Не всем врагам дорога в больницы. Некоторые «скорые» заворачивают в морг. Россияне пытаются скрыть масштаб своих потерь», - сообщил он.