Зеленский: Это и есть истинное отношение россиян к Одессе

В Одесской области очень сложная ситуация с энергетикой после российских ударов, без света остаются более 1,5 миллиона человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

По его словам, к электроснабжению в регионе подключена только критическая инфраструктура.

«В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 «Шахедов». Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам - сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15. Молодцы», - рассказал Зеленский.

По его словам, энергетики и местные власти уже без перерыва работают над восстановлением электроснабжения.

«К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление», - добавил он.