Институт изучения войны: Путин теряет поддержку из-за неудач в войне

Как отмечается в отчете ISW, Путина уже критикует бывший "министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин за то, что тот не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка с артиллерийской зоны, хотя и определил защиту мирных жителей Донбасса как одну из целей российской "спецоперации".

"Гиркин, в частности, раскритиковал заявление Путина от 9 декабря, который охарактеризовал ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны России считает войну успешной", - отмечают аналитики.

Другой сепаратист – бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский также отметился критикой в адрес Путина. Он отметил, что Путин унаследовал весьма коррумпированное общество, которое не может исправить, устранив начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Он также обвинил российские вооруженные силы в том, что те не вели контрбатарейный огонь во время обороны города Донецка.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно прямая по сравнению с их предыдущими нападками на Кремль. Эти откровенные нападения на Путина могут отражать разногласия между провоенной "ДНР", ветеранскими сообществами и Путиным. Российские ветераны и прокси-сообщество давно предупреждали Кремль о недостатках его военной кампании, но сплотились за Путина, веря, что его война – как минимум – приведет к российской оккупации Донбасса", - отметили в ISW.

В Институте также напомнили, что после оккупации Лисичанска в сети появились видеоматериалы, на которых боевики "ЛНР" отказались воевать за территорию "ДНР".