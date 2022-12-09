Медведеву мерещатся враги по всему миру

По его словам, «враг окопался» не только в Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. «Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», - подчеркнул он.

Публикация Медведева стала ответом секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, который в субботу заявил, что враг Украины находится начиная с аннексированной территории Украины до Владивостока.

Ранее Медведев рассказал, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приходится «раскочегаривать» и переводить на военные рельсы, чтобы они эффективно работали в условиях войны. Медведев заверил, что всех видов вооружений у России «будет достаточно».