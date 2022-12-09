Евросоюз призывает Турцию присоединиться к санкциям против России

Евросоюз требует от Турции изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к санкциям Запада, принятым в отношении Москвы в связи с военным вторжением в Украину.

В письме к Европарламенту, цитаты из которого приводит издание Funke Mediengruppe, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывает, что Анкара воздерживается от введения рестрикций против Москвы, а это становится поводом для беспокойства.

По словам Борреля, ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По словам Борреля, Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ.