Украинцы ударили по кадыровцам в Мелитополе

Накануне украинские СМИ сообщили об ударах ВС Украины по российским базам в захваченном РФ городе Мелитополь. Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграме указал, что, по словам местных жителей, погибли около 200 россиян.

УНИАН в воскресенье, 11 декабря, опубликовало подробности удара по базе «Привал охотника» в Мелитополе. Издание отмечает, что там находились кадыровцы. Среди погибших с большой вероятностью оказался и «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова.

Вероятно, по базе ударили HIMARS. Начался пожар, под завалами оказались российские военные.

Издание пишет, что убитых и раненых россиян было настолько много, что колонны из «скорых» не успевали забрать и увезти всех. «Скорые» на место происшествия вызвали со всего города. Пострадавших везли сразу в Крым, потому что в больницах Мелитополя уже нет места.

«Доподлинно известно, что на базе отдыха «Привал охотника» жили российские оккупанты. Там и отдыхали, развлекались, ели в ресторане и расслаблялись в сауне. Очевидно, что рядовых солдат жить в таких роскошных условиях никто не приютил бы, а это означает, что по итогам ночного удара можно рассчитывать на безвозвратные потери среди «верхушки» оккупационных подразделений в Мелитополе. По предварительной информации, наибольшие потери в результате удара по «Привалу охотника» понесли расквартированные в Мелитополе кадыровцы. Сообщается, что с большой вероятностью мог быть ликвидирован их главарь, «смотрящий» по региону от Кадырова Мурад Саидов», - отмечает издание.