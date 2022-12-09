В Баку горело общежитие заявление МЧС
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на 3-м этаже трехэтажного здания общежития в Наримановском районе Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства и Службы спасения особого риска.
В результате предпринятых оперативных мер пожар за короткие сроки потушили, пожарные не допустили распространения огня на соседние квартиры.
При пожаре сгорели конструкции и предметы домашнего обихода помещения общей площадью 20 кв.м. Пожарные спасли трех жителей общежития, 10 человек были эвакуированы в безопасное место.