В Украине разработали уникальный дрон-камикадзе

Украина разрабатывает свои беспилотники, которые эффективно помогают бороться против россиян. Руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев указал, что новый дрон украинского производства уже проходит испытание, он похож на иранские БПЛА, но имеет особенности. Об этом пишут украинские СМИ.

"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", - заявил Болдырев.

Болдырев назвал некоторые характеристики нового дрона. По его словам, дроны смогут атаковать цели по нескольку раз, дальность их полета составляет 1000 километров, вес боевой части – 75 килограммов. Он сообщил, что некоторые детали в новинке иностранные, заверив в то же время, что украинские разработчики занимались программным обеспечением, средствами связи, сборкой и техобслуживанием дронов.