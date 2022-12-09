В Евросоюзе требуют снизить потолок цен на российский газ

12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цен на российский газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, среди этих стран Бельгия, Греция, Италия и Польша. Государства направили предложение по снижению потолка цен на газ за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, которые должны согласовать этот проект.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на импортируемый в регион газ на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран ЕС, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.