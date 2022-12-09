Эрдоган готов передать власть в Турции молодежи

В субботу, выступая на открытии ряда объектов в провинции Самсун, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время передать эстафету молодежи, передает Euronews.



"В 2023 году мы начнем строительство Столетия Турции с силой, которую получим от поддержки, о которой попросим у нашего народа в последний раз, а потом передадим этот священный флаг нашей молодежи", - заявил Эрдоган.

В Турции в 2023 году состоятся общенациональные выборы. Последние выборы президента прошли в 2018 году.