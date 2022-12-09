Фанаты устроили побоище в Париже

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже, бурно празднуя победу команд Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Некоторые из них пытались нанести ущерб городским объектам и разбивать витрины магазинов на Елисейских полях. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства.

В стихийных демонстрациях в Париже участвовало до 20 тыс. человек, сообщает Daily Mail. Порядок обеспечивали около 1200 полицейских. Фанаты устраивали фейерверки и вступали в стычки с полицией. Между марокканцами и сотрудниками полиции начались побоища, в ходе которых в правоохранителей стреляли из ракетниц и кидались другими предметами. Как минимум 74 человека были задержаны.

Марокко – бывшая французская колония, во Франции проживает множество выходцев из этой страны, поэтому празднование получилось двойным.

Полиция Парижа будет приведена в режим повышенной готовности в среду, 14 декабря, когда сборные Марокко и Франции будут бороться в Катаре за выход в финал чемпионата.

Сборная Марокко в субботу на чемпионате мира в Катаре обыграла сборную Португалии, 1:0. Французы победили сборную Англии со счётом 2:1. Таким образом, обе команды вышли в полуфинал. Марокко стала первой африканской страной, которой удалось добиться такого успеха в футболе.