Крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог российской базы

Партизанское движение "Атеш" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы в Крыму. Об этом движение сообщило в Тelegram.

"База мобилизованных армии РФ в смт. Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим "проектом", и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - указывается в сообщении.

Партизаны уточнили, что в результате пожара есть жертвы, список которых пообещали опубликовать.

Накануне СМИ сообщали, что в Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме.