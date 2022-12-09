Украинцы уничтожили базу «вагнеровцев»
Подразделения Вооруженных сил Украины ударили по базе наемников российской ЧВК «Вагнер» в городе Кадиевка Луганской области, сообщили украинские СМИ со ссылкой на офицера ВСУ и блогера Анатолия Штефана («Штирлиц»).
Данные по убитым россиянам уточняются.
Российские СМИ подтвердили атаку ВСУ на отель в Кадиевке. При этом утверждается, что он был нерабочим. Отмечается, что удар осуществили из HIMARS.
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