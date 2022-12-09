Американские эксперты: российские военные получили новую партию иранских дронов
Россия начала использовать значительно большее количество иранских беспилотников при атаках по критически важным объектам украинской инфраструктуры, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что это указывает на то, что Москва получила новую партию БПЛА от Тегерана.
По данным ВВС Украины, 10 декабря российские силы нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Один из ударов серьезно затронул важные объекты инфраструктуры в Одессе: энергетики предупреждают, что ее восстановление займет больше времени, чем обычно.
По данным ISW, российские силы, вероятно, модифицировали беспилотники для более холодной погоды и возобновили использование беспилотников иранского производства для нанесения ударов по украинским городам впервые за три недели – российские силы не использовали иранские дроны для атак на украинскую инфраструктуру с 23 октября.
Увеличение темпов атак российских беспилотников может указывать на получение новой партии из Ирана. Авторы обзора допускают, что российские войска могли накопить дроны за те три недели, когда не использовали их.