Синоптики предупреждают о дождях

В понедельник, 12 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове с перерывами ожидаются дожди, будет преобладать северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 4-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность – 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном погода без осадков. Однако в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 7-11 градусов тепла, ночью 5-10, днем 0-4 градуса мороза.