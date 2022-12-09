Как пишет издание, 8 декабря грузовое судно Lady R под российским флагом было замечено в военно-морском порту Саймонс-Таун в Южной Африке.

Южноафриканские депутаты заподозрили власти страны в продаже оружия России после того, как подсанкционное российское грузовое судно пришвартовалось на базе военно-морских сил ЮАР вблизи Кейптауна, пишет The Teleghraph.

Южноафриканская газета Daily Maverick, ссылаясь на очевидцев, сфотографировавших судно в порту, писала, что сначала его разгружали, а затем подняли груз во время одного из регулярных отключений электроэнергии в стране. Транспондер корабля был выключен, также он был выключен еще до прибытия судна в ЮАР.

The Teleghraph пишет, что Lady R – небольшое судно с грузоподъемностью 7260 тонн, предназначенное для перевозки транспортных средств и грузовых контейнеров. Оно принадлежит и управляется ООО «Трансморфлот», российской компанией, зарегистрированной в Дагестане. В мае этого года США наложили санкции на «Трансморфлот» и шесть судов, включая Lady R, в связи с тем, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.

Минобороны Южной Африки пока не прокомментировало появление этого корабля в порту страны.