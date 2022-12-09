Американец Кроуфорд нокаутировал россиянина Аванесяна

В американском городе Омаха, штат Небраска, состоялся большой вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO американец Теренс Кроуфорд нокаутировал в шестом раунде россиянина Давида Аванесяна, сообщили зарубежные СМИ.

Теренс Кроуфорд одержал победу во всех 39 поединках на профессиональном ринге. Он был чемпионом мира в трех весовых категориях.

Давид Аванесян в начале боя действовал агрессивно. Но Кроуфорд приспособился к действиям претендента, а в шестом раунде завершил бой двумя точными ударами.