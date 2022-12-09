"Для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут "красную линию", которую он не потерпит", - пишет издание.

Борьба за Крым может спровоцировать ядерную войну. Поскольку президент РФ Владимир Путин не примирится с потерей полуострова, он может применить ядерное оружие, утверждает The Washington Post.

The Washington Post отмечает, что еще недавно желание Украины отвоевать Крым казалось "надуманной фантазией", однако украинские победы на полях сражений и ошибки Москвы вдруг "сделали это правдоподобным – возможно опасным".

Запад, хоть и поддерживает Украину, но опасается, что "любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям", потенциально даже к использованию ядерной бомбы, указывает издание.

The Washington Post приводит слова бывшего начальника британского Генштаба лорда Дэвида Ричардса, заявившего, что "Украина рискнет ядерной войной, чтобы защитить Крым". "Но, если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие", - сказал бывший британский военный.