Али Инсанов склонил голову у могилы Гейдара Алиева
Председатель партии «Право и справедливость», бывший министр здравоохранения Али Инсанов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Об этом сообщил сам Инсанов.
«По случаю Дня памяти лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил его могилу на Аллее почетного захоронения, прочитал молитвы. Затем посетил могилы академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева, моего дорогого учителя, доктора медицинских наук профессора Тамерлана Алиева, моего верного друга академика Джалала Алиева и моего дорогого учителя, члена-корреспондента Национальной академии наук Агиля Алиева», - указал Инсанов.