Стало известно еще об одном ударе украинцев по россиянам
Украинские военные разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS.
Украинские СМИ со ссылкой на OSINT-эксперта Ираклия Комахидзе сообщают, что среди убитых военных много осетин, возможно, и Сослан Фидаров – заслуженный артист Республики Северная Осетия. На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с «гуманитарной миссией».
Российская сторона пока не комментирует данную информацию.