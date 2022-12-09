Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:35

В Россию вернулся Виктор Бут, осужденный в 2012 году в Соединенных Штатах на 25 лет за попытку продать оружие террористам из «Революционных вооруженных сил Колумбии – Армии народа». Его обменяли на баскетболистку Грайнер. Российская пресса уже который день захлебывается от восторга, пересказывая детали освобождения «оружейного барона» Виктора Бута. Многолетний марафон проклятий в адрес Америки завершен. Россия, наконец-то, вернула в свои объятия ценнейшего кадра, обогатившего свой жизненный опыт американским судом и тюрьмами.

В политических-то кругах царит ликование. Мария Захарова и вовсе отписалась, что ей, мол, «пишут рыдающие от счастья люди». Сам «оружейный барон» уже успел заявить, что будь у него соответствующая подготовка – он принял бы участие в «не войне в Украине». Теперь у Кремля вопрос – куда пристроить такого ценного кадра? Может, в Совет по правам человека при главе государства? А, может, в Госдуму? На пару к Марии Бутиной, еще одной узнице американского империализма? Или двинуть сразу в Совет Федерации? А то предложить поучаствовать в создании новой, боевой Z-партии, взамен какой-нибудь ветхой «Справедливой России»? Словом, вопрос остается открытым. Правда, некоторые комментаторы пишут, что Бута, с его познаниями самых потаенных пружин оружейного рынка, вернули как нельзя вовремя – будет теперь кому пополнить запас ракет и БПЛА. Что, скорее всего, выглядит несколько натянутым. Бут был арестован в 2008 году, в 2012 осужден и отсидел десять лет – с тех пор в оружейном бизнесе многое изменилось, и восстановить свое влияние на этом рынке бизнесмену будет весьма и весьма непросто.

К тому же, опыт Виктора Бута – весьма специфический. Он – типичное дитя российских 90-х, долгое время обслуживал интересы бывшей советской партийной номенклатуры и Главного разведывательного управления. В нынешней России оружейным бизнесом заправляют другие люди и конкурирующая ГРУ структура, встроиться в которую экс-барону будет весьма непросто. А о том, чтобы занять лидирующие позиции – и речи идти не может. Если, конечно, не будет распоряжения с самого верха. «В начале славных дел» Родившийся в Таджикистане, Виктор Бут всегда мечтал о больших звездах. И неважно, на военном мундире или каком-либо еще. Поэтому в 1985 году наивный выпускник Казанского суворовского училища подал документы не куда-нибудь, а в самый элитный ВУЗ СССР – Московский государственный институт международных отношений. Реальная жизнь быстро напомнила ему, что в Советском Союзе все равны, но некоторые – равнее, чем другие. И потому, хоть он успешно и сдал все экзамены, но мандатную комиссию не прошел, не хватило рекомендаций от высших партийных инстанций. А потому неудачливый абитуриент пошел служить срочную в Советскую армию. Служба проходила в Закарпатском военном округе, округе очень интересном, поскольку он был насыщен частями, подчинявшимися Главному разведывательному управлению Генерального штаба. Там Виктор, бывший суворовец, обладавший недюжинными задатками к изучению иностранных языков, попал, по всей видимости, в поле зрения этой могущественной и секретной организации. Попал серьезно, с перспективой. И демобилизовавшись в 1987 году, сразу понес документы прямо в приемную комиссию Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР, более известного как институт военных переводчиков.

Того самого, который еще с советских времен называют «начальной школой ГРУ» или ПТУ, профессионально-техническом училищем, советской военной разведки. И хотя на самом деле лишь малая часть выпускников этого института попадает в ГРУ, и только единицы закрепляются в оперативных подразделениях военной разведки – сам факт зачисления Бута в это заведение уже о многом говорит. В отличие от МГИМО, который курировали в одряхлевшем уже ЦК КПСС, Краснознаменный институт военных переводчиков был вотчиной двух мощных управлений советского Министерства обороны – ГРУ и 10-го управления ГШ, занимавшихся деятельностью в зарубежных странах и делавших это максимально эффективно. Причем, привлекать к своей работе они предпочитали не детей, советской номенклатуры, а самую, что ни на есть, здоровую кровь – выходцев из народа. Чтобы они хранили благодарность тем, кому были обязаны своим возвышением Вопреки распространенному мнению, Бут не заканчивал полный курс института. Он только прошел здесь ускоренные десятимесячные курсы португальского языка, а потом в звании лейтенанта сразу убыл в загранкомандировку. В Мозамбик, где советские военные под прикрытием советнической миссии уже десять лет выстраивали очень необычный бизнес. Африка – континент неограниченных возможностей Молодой лейтенант сумел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Умен, дерзок, креативен, к ЦК КПСС относится крайне скептически. А потому, выслужив два года переводчиком в 339-м Витебском полку военно-транспортной авиации, неоднократно выполнявшем полетные задания на территории Мозамбика, Анголы и других африканских стран, получает следующее звание, старшего лейтенанта. И в 1991 году… увольняется из армии.

И в том же году, в возрасте 28 лет, открывает свою первую фирму и становится авиационным брокером. Причем, фирма внезапно, оказывается владельцем самолетного парка. А откуда он взялся? Оказывается, после расформирования в 1991 году бывшего советского 339-го полка военно-транспортной авиации в Витебске, входившие в его состав Ил-76-е были переведены на баланс белорусской компании «Transaviaexport», а уже оттуда взяты в лизинг фирмой, основанной Бутом. В 1993 году его фирма открывает офис офис в ОАЭ и создает здесь фирму «Transavia». Соучредителей было четверо - сам Бут, высокопоставленный экс-сотрудник МИДа Виталий Смирнов, гражданин ОАЭ и бывший командир 339-го полка ВТА. В одной точке сошлись интересы будущего оружейного барона, советского генералитета и бывшей коммунистической номенклатуры. Фактически успешно начатый бизнес, являлся грамотно организованной спекуляцией. Чтобы заработать денег на собственный авиапарк, Бут брал у российских и белорусских авиапредприятий технику в аренду за 400 долларов в час, затем предоставлял ее в аренду партнерам в Африке уже за 1200 долларов в час. К тому же, у него был козырь, выданный ему кураторами из ГРУ – фактически неограниченный доступ к оружейным складам Советской армии, где он мог взять все, необходимое африканским и прочим партнерам по самым вкусным ценам. Советский генералитет и Генеральный штаб торговали тогда всем, чем можно, от кабелей из драгметаллов до огромных партий «Калашниковых». Ангола, Того, Мозамбик, Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская республика – элиты этих стран были тесно связаны с Бутом, который не делал различия между враждующими группировками и снабжал всех, кто был в состоянии заплатить за его товар. Российская госбезопасность скрипела зубами, ей бы очень хотелось поучаствовать в столь сладком распиле советского военного имущества – но Ельцин не обращал на этот скрежет внимания, в его фаворитах тогда ходил министр обороны Грачев, который всегда занимал сторону Виктора Бута. А уж тот вовсю использовал Африку как континент возможностей.

Закат барона Но времена менялись. Ушел Ельцин, пришел Путин. В Кремле Виктору Буту начали намекать, что было бы совсем неплохо поделиться связями и доходами в пользу «правильных людей» из близкого окружения российского президента, которых ему подобрали в качестве новых кураторов. Ведь в путинской России олигархом можно было быть только по назначению из президентской администрации. Судя по всему, оружейный барон вовремя не оценил серьезности этих намеков. В числе которых был и такой: «Отказываясь от сотрудничества с Кремлем [в том числе – от передачи ему ряда досье и активов – Д.Р.] Бут рискует потерять поддержку Москвы». А между тем кольцо вокруг него сжималось. С 2006 года Бут вообще не выезжал из российской столицы, а имущество его компаний попало под западные санкции. Но в 2008 году Бут совершил свою главную ошибку – он повелся на провокацию своего партнера, Андрея Смуляна, подданного Великобритании, вызвавшего его на переговоры в Таиланд с представителями «представителями колумбийских повстанцев». По видом которых выступали агенты Управления по борьбе с наркотиками США. В итоге – Бут был задержан.

А потом в течение полутора лет таиландское правительство препятствовало американцам вывезти Бута из страны и пыталось решить с российскими властями вопрос об отправке Бута в Россию. Но Москва решила преподать оружейному барону урок. Тем, кто сегодня ликует по поводу освобождения Бута, не лишним бы было напомнить пару заявлений того времени. «Мы отнюдь не выступаем адвокатами (Бута), (не говорим, что) что Бут не совершал ничего противозаконного. Мы этого не знаем, этого никто не знает, пока не свершилось правосудие», – сказал в ноябре 2010 года глава МИД РФ Сергей Лавров. Сергей Приходько – курировавший в то время вопросы внешней политики помощник экс-президента РФ Дмитрия Медведева – высказался еще прямолинейнее: «Я хотел бы подчеркнуть, что против этого гражданина Российской Федерации выдвинуты очень серьезные глубокие обвинения представителями властей США. И в наших интересах, чтобы это расследование, с учетом тяжести обвинений, было доведено до конца. Мы всегда говорили, и будем говорить, что наркодилеры, торговцы людьми, незаконные торговцы оружием заслуживают безусловного осуждения». То есть, по большому счету, нынешние российские власти, ныне ликующие, тогда Бута сдали. Но тут же попали в ловушку, сами себя перехитрив. Решив наказать оружейного барона, они слишком долго кричали о совершенном в отношении его произволе. И потому вынуждены были требовать его освобождения. Что ж, хотели – и получили. И теперь вынуждены думать о том, куда его пристроить.