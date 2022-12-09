Си Цзиньпин предложил арабам рассчитываться за нефть и газ юанями

Си Цзиньпин заявил лидерам арабских стран Персидского залива, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для реализации цели – установления своей валюты на международном уровне и ослабления влияния доллара на мировую торговлю. Об этом сообщает Reuters.

Собеседник агентства заявил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта. Но, по мнению источника Reuters, для перехода расчетов на нацвалюты за поставки сырья между КНР и арабскими государствами еще не наступило подходящее время.

При этом подразумевается, что подобная мера в будущем способна укрепить юань в масштабной торговле и ослабить доминирование доллара США в качестве основной международной резервной валюты.

Еще предполагается, что переход на торговлю в юанях позволит установить свою валюту для расчета в нефтяных сделках и ослабить американское влияние на бизнес в нефтяной сфере.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Китай подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, аналитики говорят, что отношения останутся в основном связанными с энергетическими интересами.