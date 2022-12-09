Российские неонацисты собирают сведения о стратегических объектах стран Балтии

Российские неонацисты из диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» собирают разведданные о стратегически важных объектах Латвии, Литвы и Эстонии. Возможно, что они планируют теракты в странах НАТО. Об этом пишет британская The Guardian.

Отмечается, что в Telegram-канале «Русича» было опубликовано сообщение с просьбой к подписчикам в странах Балтии анонимно делиться информацией, касающейся военной инфраструктуры. В частности, российских неонацистов интересуют данные о воинских частях, находящихся в них военных и их родственниках. Также «Русич» просит присылать ему информацию о передвижении патрулей, местонахождении погранпостов, системах наблюдения, транспорте, телекоммуникационных вышках, безопасности на границе и в приграничных районах, а также координаты складов горючего.

Издание указывает, что «Русич» тесно связан с Группой Вагнера, военным подразделением, которое сейчас возглавляет российское наступление на захват украинского города Бахмут, где в настоящее время идут самые ожесточенные бои.

Источники The Guardian говорят о том, что эти действия ДШРГ указывают на ее разочарованность в Кремле. Они недовольны действиями Владимира Путина и российской армии и планируют прибегнуть к более экстремальным способам ведения войны. Это указывает на то, что российские власти теряют контроль над своими крайне правыми военизированными организациями.