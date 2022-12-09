Президенты Турции и РФ – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщила администрация президента Турции.

Эрдоган заявил, что по «зерновому коридору» вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Он также заявил о возможности экспорта по «зерновому коридору» наряду с продовольствием других видов продукции.

Президент Турции в ходе разговора указал, что сепаратистская деятельность террористической организации PKK/YPG на севере Сирии продолжается. Глава турецкого государства подчеркнул важность очистки от террористов территории в более 30 км у границ Турции в соответствии с достигнутыми в Сочи в 2019 году договоренностями.

В то же время в сообщении пресс-службы Кремля говорится, что президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российско-турецкие энергопроекты, в частности по созданию в Турции газового хаба.

«С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового «хаба», — говорится в пресс-релизе Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине и Сирии, отметили в Кремле.