Министерство иностранных дел Азербайджана вручило российской стороне ноту в связи с событиями, произошедшими на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Об этом сообщил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию российского миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских территориях, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. Во многих случаях эти обращения азербайджанской стороны оставались без ответа, миротворческий контингент не принимал никакие меры по предотвращению незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана», - сказал Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, согласно информации, полученной Азербайджаном, наблюдается активизация незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов, особенно Кызылбулагского золоторудного месторождения и медно-молибденового месторождения Демирли, а также усугубление экологической ситуации.

«С декабря азербайджанские специалисты посетили район с целью определения методов его посещения и мониторинга. Были проведены переговоры между представителями соответствующих государственных структур Азербайджана и российского миротворческого контингента. В соответствии с достигнутой договоренностью, 10 декабря представители Азербайджана попытались посетить эти два района, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых, однако этой поездке помешали. На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких действий, поездке помешала заранее спланированная акция местных жителей.

В связи с этим МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Представители Азербайджана в очередной раз призвали обеспечить им беспрепятственный доступ к указанным месторождениям», - отметил Гаджизаде.

Азербайджан указывает на недопустимость препятствования этой поездке или ставить какие-либо условия. Необходимо, чтобы российский миротворческий контингент, дислоцированный на части территории Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, строго соблюдал в своей деятельности суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, отметил представитель МИД Азербайджана.