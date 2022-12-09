Брюссель предлагает Турции вступить в переговоры между Азербайджаном и Арменией новый поворот
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар после очередного визита в Баку отбыл сначала в Анкару, а затем в Ереван, где выступил с заявлением в поддержку прямого участия Турции в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.
После встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в кулуарах TRT World Forum–2022 в Стамбуле Тойво Клаар на своей странице в сети «Твиттер» написал следующее: «Реальную помощь в разрешении армяно-азербайджанского конфликта могла бы оказать Турция. Поверьте, эта страна многое может предложить в вопросе всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».
Это заявление спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу подтверждает, что Брюссель признаёт усиление позиций Турции в регионе. Правда, он не уточнил, в какой форме Анкара могла бы принять участие в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, но подтвердил тот факт, что Турция способна оказать на этот процесс значительное влияние.
После того как Вторая карабахская война завершилась победой Азербайджана, вопрос урегулирования отношений между Арменией и Турцией стал как никогда актуальным, ведь карабахский вопрос, являвшийся основной причиной отсутствия отношений между двумя странами и закрытия Турцией границ с Арменией, был решен. Не случайно с начала 2021 года лидеры Турции и Армении назначили спецпредставителей для запуска процесса нормализации отношений между соседними государствами. Кроме того, в рамках пражского саммита Евросоюза президент Турции Реджеп Эрдоган впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По последней информации, в скором времени стороны могут возобновить прямое авиасообщение, однако существенного продвижения в направлении нормализации отношений пока что нет. Одной из основных причин этого является отсутствие подписанного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И Баку, и Анкара неоднократно заявляли, что нормализация отношений Турции с Арменией зависит от достижения мира с Азербайджаном, в том числе – от решения вопроса с Зангезурским коридором. Таким образом, Армения, стремящаяся открыть свои границы с Турцией и выйти из состояния транспортной блокады, должна предпринять реальные шаги для достижения мира с Азербайджаном. Именно поэтому Турция имеет серьезные рычаги влияния на этот процесс.
Судя по всему, в Брюсселе учитывают этот факт, потому и призывают Турцию к посредничеству в вопросе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не известно отношение армянской стороны к этому предложению, но важной деталью является то, что заявление Тойво Клаара было сделано после его визита в Ереван на прошлой неделе. Сейчас его основная миссия заключается в осуществлении челночной дипломатии для продвижения мирного процесса при посредничестве Брюсселя.
С другой стороны, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее присоединившийся к «брюссельскому процессу», уже исключен из него. После двух резолюций, принятых нижней и верхней палатами французского парламента против Азербайджана, официальный Баку заявил о недопустимости участия Парижа в процессе установления мира. Это связано с тем, что Франция, будучи стороной, не имеющей нейтрального посреднического потенциала в силу своей твердой проармянской позиции, вынуждена была уйти из переговоров. Присоединение же к процессу Турции, позиции которой в регионе укрепляются, могло бы принести положительные результаты. Нынешние отношения между Турцией и Россией, в основе которых также лежит соглашение по региону Южного Кавказа, дают основания предполагать, что и Москва была бы не против такого участия.