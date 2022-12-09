Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:51

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар после очередного визита в Баку отбыл сначала в Анкару, а затем в Ереван, где выступил с заявлением в поддержку прямого участия Турции в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. После встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в кулуарах TRT World Forum–2022 в Стамбуле Тойво Клаар на своей странице в сети «Твиттер» написал следующее: «Реальную помощь в разрешении армяно-азербайджанского конфликта могла бы оказать Турция. Поверьте, эта страна многое может предложить в вопросе всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

Это заявление спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу подтверждает, что Брюссель признаёт усиление позиций Турции в регионе. Правда, он не уточнил, в какой форме Анкара могла бы принять участие в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, но подтвердил тот факт, что Турция способна оказать на этот процесс значительное влияние. После того как Вторая карабахская война завершилась победой Азербайджана, вопрос урегулирования отношений между Арменией и Турцией стал как никогда актуальным, ведь карабахский вопрос, являвшийся основной причиной отсутствия отношений между двумя странами и закрытия Турцией границ с Арменией, был решен. Не случайно с начала 2021 года лидеры Турции и Армении назначили спецпредставителей для запуска процесса нормализации отношений между соседними государствами. Кроме того, в рамках пражского саммита Евросоюза президент Турции Реджеп Эрдоган впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По последней информации, в скором времени стороны могут возобновить прямое авиасообщение, однако существенного продвижения в направлении нормализации отношений пока что нет. Одной из основных причин этого является отсутствие подписанного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И Баку, и Анкара неоднократно заявляли, что нормализация отношений Турции с Арменией зависит от достижения мира с Азербайджаном, в том числе – от решения вопроса с Зангезурским коридором. Таким образом, Армения, стремящаяся открыть свои границы с Турцией и выйти из состояния транспортной блокады, должна предпринять реальные шаги для достижения мира с Азербайджаном. Именно поэтому Турция имеет серьезные рычаги влияния на этот процесс.