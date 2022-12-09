Погиб солдат ГПС Азербайджана

В Газахской отдельной пограничной дивизии Погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана 10 декабря из-за нарушения правил обращения с оружием от полученного пулевого ранения скончался военнослужащий действительной срочной военной службы Мухаммед Алиев, 2003 года рождения. Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Для расследования трагического инцидента по указанию начальника ГПС на место происшествия командирован командующий Погранвойсками. Совместно с органами прокуратуры ведется расследование.