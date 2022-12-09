В Европарламенте обсудят ситуацию с Саакашвили

Предстоящая неделя в Европарламенте будет посвящена ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом в соцсетях сообщил евродепутат Рафаэль Глюксман. Его заявления приводит Новости-Грузия.

«Михаил Саакашвили был прав. Президент Грузии с 2004 по 2013 год предупреждал нас о той угрозе, которую Кремль создавал всему европейскому континенту. Это было встречено слепотой, глухотой и компромиссами наших правительств. Сегодня мы знаем, что Саакашвили был прав, а наши тогдашние лидеры ошибались… Сегодня человеку, который стучал в нашу закрытую дверь, грозит опасность смерти за решеткой», - пишет европарламентарий.

Глюксман отмечает, что «сегодня его жизнь висит на волоске и этот волосок зависит от Европы. У наших лидеров есть возможность спасти его».

По мнению евродепутата, «правительство Грузии... не окажет сопротивления сильному и скоординированному давлению Европы».

«В частности, Париж может иметь влияние, поскольку нынешний президент Грузии – француженка, а олигарх, который контролирует страну, также имеет французский паспорт. Но наши лидеры молчат и пассивны. В течение следующей недели мы собираемся осуществить мобилизацию в Страсбургском парламенте, чтобы добиться перевода Миши в европейский госпиталь. Чтобы наши государства не допустили, чтобы завтра в тишине умер президент, слушать которого так упрямо отказывались вчера», - пишет европарламентарий.