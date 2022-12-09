Британская разведка: треть нового бюджета России составят военные расходы

Разведка британского Минобороны изучила новый федеральный бюджет России, подписанный 5 декабря президентом Владимиром Путиным.

На нужды российских военных, спецслужб и полиции в 2023 году выделяется 9 трлн рублей (143 млрд долларов). Это существенный рост по сравнению с прошлым годом и примерно 30% всего бюджета, отмечают аналитики британского Минобороны.

Они также считают расходную и доходную части бюджета чрезмерно оптимистичными, и полагают, что нагрузка на невоенные части бюджета, по всей видимости, существенно усилится, чтобы раздобыть средства на продолжение украинской кампании.