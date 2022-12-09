Израиль ударил по базе ВВС Сирии

В ночь на 11 декабря израильские военные выпустили три ракеты по радарной установке на базе ВВС Сирии, расположенной в Таль-Калибе, на юге Сирии, сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Утверждается, что радарная установка была уничтожена. Официальный Дамаск не делал никаких заявлений по этому поводу, а армия Израиля не брала на себя ответственность за эту атаку.