В Кремле пожаловались, что Россию «никто не любит и любить не собирается»

Россия должна иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков российским СМИ.

«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «конфронтация». И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», - сказал Песков в ответ на вопрос, к чему движется Россия и не ухудшится ли ситуация в отношениях с Западом.

Он добавил, что Россию «никто не любит и любить особо не собирается». «Конечно, говоря – «нас никто не любит», я имею в виду – на коллективном Западе», - уточнил представитель Кремля.