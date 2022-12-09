У Зеленского напомнили Западу: Путин недоговороспособен

Президент России Владимир Путин совершенно недоговороспособен. И ведущие с ним диалог западные политики должны это осознавать, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Путин абсолютно недоговороспособный. Думаю, это осознают все европейские лидеры, периодически беседующие с ним. Он прямо заявляет, что презирает международное право, хочет захватывать территории и убивать украинцев, пока его требования не выполнят. Решение очевидно: победа Украины», - написал Подоляк на своей твиттер-странице.

Отметим, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины, он намерен продолжать боевые действия. «Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоеваниях… Он хочет силой отвоевать часть украинской территории», - заявил Шольц, добавив, что несмотря на различия во взглядах, переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше.