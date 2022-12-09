Проживающие в Лондоне южные азербайджанцы собрались перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит 10.

Азербайджанские СМИ сообщили, что участники акции привлекли внимание к таким вопросам, как несправедливость по отношению к азербайджанцам, проживающим в Иране, проблемы с образованием на родном языке, права человека.

Представитель Партии независимости Южного Азербайджана и председатель Координационного совета южных азербайджанцев Саваш Мерендли заявил, что этой акцией они хотят привлечь внимание к дискриминации в Иране, ущемлению прав женщин, народов и этнических групп в стране. Он также призвал принять меры для предотвращения высыхания озера Урмия.