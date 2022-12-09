Через проливы в Турции начали пропускать танкеры с нефтью

Очередь из танкеров, ожидающих перевозки нефти через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника из сферы судоходства.

Как отмечает агентство, это дает надежду на то, что Анкара урегулировала конфликт, связанный со страхованием судов.

По данным Bloomberg, 11 декабря 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, осведомленный о ситуации, подтвердил изданию, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров образовалась из-за требования Турции предъявлять полную страховку, чтобы суда были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающее страхование танкеров. Как сообщает Bloomberg, 10 декабря она отправила страховщикам его образец, что дает основания полагать, что компромисс был достигнут.