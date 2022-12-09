Премьер Косово поставил сербам ультиматум

Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до конца воскресенья. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости".

По ее данным, после заседания Совбеза Косово Курти отчитался перед странами Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) на онлайн-встрече, что поставил сербам ультиматум убрать баррикады с автомагистралей на севере Косово до вечера воскресенья. В противном случае в ситуацию вмешается косовская полиция.

Кроме того, Курти призывал Международную миссию под эгидой НАТО в Косово вмешаться в ситуацию и "гарантировать свободу передвижения".

Ранее на КПП "Ярине" был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста.