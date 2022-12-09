Зеленский поблагодарил Эрдогана. Турция поможет Украине преодолеть зиму обновлено 20:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 11 декабря, что Анкара окажет гуманитарную помощь Киеву в преодолении предстоящей зимы.
«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что (Турция) продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», — говорится в заявлении администрации президента Турции.
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, провел телефонный разговор с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.
До разговора с Зеленским Эрдоган побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сообщается, что Зеленский поблагодарил Эрдогана за то, что Турция приютила украинских детей, а также за сотни генераторов для украинских городов.
«Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора», - написал украинский президент.