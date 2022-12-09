Президент Сербии созывает экстренное заседание Совбеза

Президент Сербии Александр Вучич проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косово. Как сообщает национальное телевидение Сербии РТС, заседание состоится в 19:00 по местному времени.

По данным телеканала, о созыве экстренного заседания было объявлено после того, как премьер-министр Косово Альбин Курти поставил сербам ультиматум убрать баррикады с автомагистралей на севере Косово до вечера воскресенья. В противном случае в ситуацию вмешается косовская полиция.