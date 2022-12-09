Маск анонсировал изменение в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличит количество символов в постах с 280 до 4 тыс. Об этом он написал в соцсети, отвечая на вопрос пользователя.

«Да», — заявил Маск, подтвердив, что Twitter собирается увеличить количество символов до 4 тыс.

Ранее бизнесмен анонсировал, что в ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд учетных записей, где не было публикаций или которыми не пользовались в течение многих лет. Он также ожидает, что за год-полтора число пользователей Twitter в месяц достигнет миллиарда.