Лондон: Путин должен быть привлечен к ответственности

"Ответственность должна наступить совершенно обязательно, это касается солдат на фронте, которые совершали преступления, и далее до самого верха. Ответственность должна наступить для всех, включая Владимира Путина", - сказал Клеверли.

Президент РФ Владимир Путин должен будет понести ответственность за развязанную в Украине войну, заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в интервью BBC.

Глава Форин-офиса сказал, что Лондон поддержал Международный уголовный суд, однако не исключает и других механизмов и намерен совместно с Украиной и другими партнерами определить наиболее эффективную систему по привлечению к ответственности виновников войны.

При этом, по словам Клеверли, НАТО не угрожает и не будет угрожать России, поскольку является оборонительным союзом для всех стран-членов. Министр отметил, что рассуждения о вовлечении в войну стран альянса звучат как раз в речах Путина.

В другом интервью, которое Клеверли дал телеканалу Sky News, он сказал, что не видит признаков того, что Владимир Путин по-настоящему хочет договориться о мире с Украиной. По его словам, любые мирные переговоры не могут выступать "фиговым листком" для переоснащения российской армии, а параметры для переговоров об окончании войны должна задавать Украина, когда сочтет это возможным.