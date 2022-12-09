Мурад Самедов, спецкор, Шеки 19:54

В начале месяца, при участии руководства Азербайджана, состоялось торжественное открытие комплекса Шекинской ханской мечети, отреставрированного под патронажем Фонда Гейдара Алиева. Haqqin az уже писал, что в ходе реставрационных работ, проводившихся на территории мечети по заказу Государственного агентства по туризму и на основе проекта национального Университета архитектуры и строительства, спустя два с половиной столетия были обнаружены останки шекинского правителя Мухаммед Гусейн-хана, по приказу которого и была построена эта уникальная мечеть.

Чтобы оценить значение сенсационной находки азербайджанских археологов, необходим краткий экскурс в прошлое. Мухаммед Гусейн-хан правил Шекинским ханством рекордные для того периода двадцать два года, сыграв в его истории определяющую, ключевую роль. Вобрав лучшие качества воина, поэта, дипломата и строителя, Мухаммед Гусейн-хан сумел превратить десятилетия своего правления в период политической стабильности и обеспечить Шекинскому ханству экономическое и культурное процветание. Таким образом, то, что мы видим сегодня, отправляясь в Шеки в качестве туристов, по сути, является историческим наследием, которое оставил соотечественникам Гусейн-хан. Уточним в этой связи, что весь заповедник «Юхары баш», включенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, был построен именно в период его правления. Будучи широко просвещенным интеллектуалом и поэтом, творившим под литературным псевдонимом «Мюштаг», Мухаммед Гусейн-хан пал жертвой коварного политического заговора, во главе которого стоял его дядя, Гаджи Абдулгадир – сын Гаджи Челеби, который был в то время одним из наиболее сильных и могущественных ханов на севере Азербайджана. В результате, Мухаммед Гусейн-хан был вынужден отречься от престола, а впоследствии был убит. По исламской и, в частности, османской традиции, пролитие крови при казни особ высокого общественно-политического статуса считалось крайне нежелательным. А потому, Мухаммед Гусейн-хан был задушен...

Тайна гибели и захоронения хана-интеллектуала О том, что свергнутый и впоследствии убитый шекинский хан был захоронен на территории мечети, еще в прошлом столетии писал в одном из своих произведений известный азербайджанский литературовед Салман Мумтаз. Однако до недавнего времени исследований или поисков в этом направлении не проводились. Более того, ученые до сих пор пытаются найти источники, на которые ссылался Салман Мумтаз. Здесь важно отметить, что в современной исторической науке информация из письменных источников не является полноценным доказательством. Так, многие ученые с мировыми именами обвиняют в неточностях даже отца истории Геродота Гилакарнасского, не говоря уже о Салмане Мумтазе.

Вот почему, когда при проведении реставрационных работ на территории Шекинской ханской мечети была обнаружена могила, решение остановить все работы по реставрации мечети и организовать археологические раскопки последовало незамедлительно. Как рассказал в интервью haqqin.az Заур Гасанов, руководитель археологических раскопок, парадокс обнаруженной находки заключается в её… местоположении. Как выяснилось, могила свергнутого хана была расположена под михрабом мечети, что по всем канонам ислама считалось недопустимым. Как известно, михраб – это специальная ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку. Когда совершается намаз, взоры молящихся неизменно устремлены на михраб, то есть, в сторону Мекки. Но если под михрабом покоятся чьи-то мощи, это может быть расценено, как святотатство.

И, тем не менее, Мухаммед Гусейн-хан был погребен с соблюдением всех религиозных правил. Его лицо было направлено в сторону Мекки, руки расположены в соответствии с исламским обрядом, а найденный при раскопках полуистлевший обрывок белой ткани позволяет предположить, что тело покойного было завернуто в кафян (саван). При раскопках были обнаружены 52 бусинки из молитвенных четок хана. Интересно в этой связи, что в мусульманской традиции захоронение материальных вещей с телом покойного допускается в крайне редких случаях, только если покойный имел высокий статус и духовный сан. По словам Заура Гасанова, других примечательных деталей в могиле Мухаммед Гусейн-хана обнаружено не было. Сама могила уложена плитами под углом, что соответствует местным погребальным ритуалам, которые не расходятся с религиозной традицией. В зависимости от географии и рельефа местности, в исламе при погребении допускается использование различных материалов – камней, древесины или земли.

Но если Мухаммед Гусейн-хан был свергнут в результате заговора, то кто же с такими почестями захоронил третьего Шекинского хана и, вместе с тем, оставил могилу под михрабом, нарушив тем самым его загробный покой? Однозначного мнения на этот счет у ученых нет, но допускаются несколько достаточно правдоподобных версий. Первая заключается в том, что тело Мухаммед Гусейн-хана под михрабом мечети захоронил его дядя, Абдулгадир, стоявший во главе заговора. Новый хан мог ревностно относиться к популярному в народе племяннику и не хотел, чтобы люди шли молиться в мечеть, построенную Мухаммед Гусейн-ханом. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что если Салман Мумтаз, даже спустя столетия, каким-то образом прознал о ханском захоронении, то о нем, наверняка, знали и современники хана. Другие историки, напротив, считают, что сторонники свергнутого хана могли захоронить его в тайне от нового хана, Абдулгадира. Но тогда непонятно, к чему вся эта конспирология? Тело задушенного хана с тем же успехом могли предать земле в безымянной могиле, расположенной в десяти метрах от «ханского кладбища», где покоятся другие представители ханского рода. Словом, истинные мотивы столь странного захоронения хана, скорее всего, так и останутся тайной…

Как установили, что останки принадлежат хану? Как только под михрабом мечети была обнаружена могила, к делу подключились антропологи. Проведенный спектральный анализ установил, что останки принадлежат мужчине 45-55 лет. Антропологи также установили детали, приоткрывшие тайну последних дней жизни мужчины. На костях его руки были обнаружены следы серьезной раны от острого колющего предмета, предположительно, кинжала. Рана была получена за 10-15 дней до смерти, о чем свидетельствуют следы заживления. Кроме того, ученые установили, что на ноге мужчины развивалась острая инфекция. Отсутствие следов на костях говорит о том, что это было либо ножевое, либо огнестрельное ранение мягких тканей. Как известно, в древности из-за отсутствия антибиотиков любая рана могла привести к возникновению инфекции со всеми вытекающими последствиями.

Эти открытия позволяют сделать вывод о том, что в неравном сражении с напавшими заговорщиками Мухаммед Гусейн-хан был тяжело ранен и в момент гибели, скорее всего, находился в бессознательном состоянии. Заур Гасанов также отметил, что для проверки версии насильственного удушения хана было с особой тщательностью проверено состояние его шейных позвонков. Однако каких-либо повреждений на них обнаружено не было. В то же время, следует учесть, что шейные позвонки, как правило, повреждаются в случае повешения. Но удушение жертвы, которая находится в лежачем положении, следов на шейных позвонках не оставляет. Чтобы развеять последние сомнения в том, что обнаруженные в ходе реставрационных работ останки действительно принадлежат третьему хану Шеки, было принято решение отправить образцы на радиокарбонный и генетический анализ. И здесь, как отмечает Заур Гасанов, как, впрочем, и в процессе всего исследования, огромную поддержку ученым оказал Фонд Гейдара Алиева. Образцы обнаруженных при раскопках останков были направлены в лабораторию Оксфордского университета. При этом, для точности анализа, никакой информации об образцах заранее представлено не было. Результаты исследования подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат мужчине, который умер в период между 1750 и 1785 годами (Мухаммед Гусейн-хан был убит заговорщиками в 1780 году - ред.)

Датировка захоронения совпала, но как установить, что останки принадлежат именно хану? Одних утверждений Салмана Мумтаза было недостаточно. Тем более, что источник, на который ссылался прославленный литературовед, до сих пор неизвестен. И вот здесь на помощь ученым пришел генетический анализ. Как уже сообщалось, во дворе мечети размещалось «ханское кладбище», на котором хоронили представителей рода шекинских ханов. Генетический материал для исследований был взят из могилы Фатали-хана - сына Мухаммед Гусейн-хана, а также его внучки, Джамиле-хатун, и близкого родственника Керим аги Шекиханова. Все образцы для генетического исследования были направлены в лабораторию университета Тарту в Эстонии, где установили, что останки принадлежат людям одной галогруппы, находившимся в степени близкого родства. Таким образом, утверждения Салмана Мумтаза о том, что под михрабом Ханской мечети в Шеки покоятся останки Мухаммед Гусейн-хана, полностью подтвердились.

Какие тайны скрывала Ханская мечеть? Отмечая беспрецедентный масштаб исследований, проведенных на базе Ханской мечети в Шеки, в ходе которых проводились радиокарбонные анализы ДНК, исследования на базе передовой технологии лазерного сканера Lidar и технологии георадара GPR, Заур Гусейнов вновь подчеркнул, что все это было бы невозможно без постоянной поддержки Фонда Гейдара Алиева. В результате археологических раскопок, под мечетью были обнаружены останки поселения античного периода, а также средневековые керамические трубы, подтверждающие, что Шеки в тот период уже имел развитую систему водоснабжения. Что же касается останков поселения античного периода, то они относятся к периоду Кавказской Албании и аналогичны археологическим находкам, обнаруженным ранее в селении Киш. В то же время важно учесть, что это первое подобное поселение, обнаруженное в центре города Шеки. Археологические раскопки на территории мечети можно условно разделить на несколько культурных слоев – верхний цементный, относящийся к советскому периоду, когда мечеть использовалась как склад. Затем были обнаружены следы пожара 1853 года. Уровень ниже – этой слой извести, относящийся к периоду строительства мечети. И в самом нижнем культурном слое были обнаружены останки периода Кавказской Албании.

Ханская мечеть после реставрации После завершения археологических раскопок работы по реставрации комплекса Ханской мечети были продолжены. В частности, основываясь на первоначальном виде комплекса мечети, были заменены пришедшие в непригодность кирпичи, пол заново выложен обожженными изразцами, реставрированы окна, установленные при строительстве мечети, а также дверь, которой пользовался Мухаммед Гусейн-хан. На основании заключения архитекторов, двум окнам был возвращен первозданный вид с использованием шебеке. Из-за отсутствия фотографий потолка мечети, Государственное агентство по туризму и проектировщики пришли к совместному решению собрать новый потолок в стиле шебеке, аналогичный потолкам в мечети Гёдек минаре и во Дворце шекинских ханов. Внутренние и внешние стены здания были реставрированы по фотоснимкам 1961 года. В соответствии с проектом, на территории мечети построены церемониальный зал, помещение для омовения, административные комнаты. Реставрированы древние входные ворота и лестницы мечети, а также надгробья на расположенном южнее ханском кладбище. Стоит также отметить, что территории комплекса мечети при поддержке Фонда Гейдара Алиева был создан двухэтажный музей, в котором представлены различные экспонаты и образцы материальной культуры, относящиеся к периоду Шекинского ханства. Музей наглядно демонстрирует ту роль, которую играет в истории Азербайджана создание и формирование Шекинского ханства.