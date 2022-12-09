США предупредили Виктора Бута

США «привлекут к ответственности» россиянина Виктора Бута, если он продолжит прежнюю «линию работы», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что США намерены защищать собственную национальную безопасность. «Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов», — цитируют российские СМИ Кирби.

9 декабря американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в РФ, была обменяна в аэропорту Абу-Даби на «оружейного барона» Виктора Бута, приговоренного в США на 25 лет за торговлю оружием.