В Грузии отказались возобновлять прямое авиасообщение с Россией. В Москве отреагировали

Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией, заявил накануне российским СМИ спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день. То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», - заявил Абашидзе.

На отказ Грузии запустить прямые авиарейсы с Россией депутат Госдумы Сергей Гаврилов ответил, что Грузии давно пора возобновить регулярное авиасообщение с Россией. «Жаль, что грузинское руководство не может набраться смелости для разблокировки дипотношений и прямого авиасообщения с Россией. Давно пора...», — сказал Гаврилов.

Прямое авиасообщение между двумя странами отменил на фоне антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года президент России Владимир Путин.