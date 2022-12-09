Минобороны России об «отставке» начальника Генштаба Герасимова

В российских СМИ и телеграм-каналах распространилась информация о готовящейся отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Минобороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, что «Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности», а «предпосылки для его отставки отсутствуют».

«Начальника Генштаба может снять с должности президент России. Однако на официальном сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе ВС РФ», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ не комментировал сообщения о возможной отставке Герасимова, которые появились в российских СМИ.