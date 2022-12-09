Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана распространили совместное заявление в связи с вооруженным инцидентом в Гяндже.

Согласно сообщению, 11 декабря около 20:00 поступила информация об умышленном убийстве в Гяндже 42-летнего Али Байрамова. Были установлены обоснованные подозрения, что во время ссоры Байрамов и его сын Айхан нанесли ножевые ранения Ниязи Байрамову, 1984 года рождения, и его брату Кямалу Байрамову, 1986 года рождения. Кямал Байрамов в ответ на это выстрелил в Али Байрамова.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и тело с участием судебно-медицинского эксперта. Ниязи и Кямал госпитализированы. В прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.