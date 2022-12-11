У российской армии проблемы: идет окружение Кременной

В официальной сводке Генштаба ВС Украины в воскресенье, 11 декабря, появилась информация об отбитии за последние сутки российских атак в районе Червонопоповки и Житловки Луганской области. Это означает, что украинские войска еще больше продвинулись, чем считалось ранее. Об этом в своем блоге в Facebook пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Оба населенных пункта находятся на севере от города Кременная. Оба лежат на трассе Р-66, через которую ранее РФ снабжала свою группировку на данном участке. Об освобождении указанных сел ранее ничего не сообщалось. На всех картах они в "красной", оккупированной, зоне. Однако, судя по сводке украинского Генштаба, у ВСУ там есть серьезные успехи, пишут украинские СМИ.

"Оперативное окружение Кременной серой зоны", - написал Коваленко.