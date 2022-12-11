В чеченском городе неспокойно. Кадыров грозится отправить виновных на войну

В чеченском Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ГИБДД. Словесная перепалка закончилась стрельбой. О пострадавших официальные сайты ведомств республики не сообщают, пишут российские СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря. По версии ГИБДД, потасовка произошла после того, как инспекторы потребовали от неназванных местных жителей соблюдать ПДД, на что местные жители «агрессивно» отреагировали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в видеообращении, что конфликт в Урус-Мартане действительно был. На родном языке он сообщил жителям города, что туда будут отправлены представители всех подразделений, которым они могут высказать свои претензии. В противном случае он пригрозил отправить их на войну в Украину. По версии Кадырова, в конфликте участвовал не сотрудник СОБРа, а резервист Росгвардии.

«Люди собрались, окружили сотрудников... Все, кто принимал в этом участие, вы все так хотите драться и воевать? У вас будет такая возможность. Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор — либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины», — заявил Кадыров.