Саудовская Аравия подписала с Китаем соглашение об инвестициях на $50 млрд

Власти Саудовской Аравии и Китая на саммите в Эр-Рияде заключили соглашение об инвестициях на $50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра инвестиций Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Подробности соглашений не раскрываются. Однако, как отметил аль-Фалих, инвестиции затронут как частный, так и государственный секторы. Он не уточнил, отражает ли эта цифра также соглашения с участием других арабских стран, лидеры которых присутствовали на саммите.

8 декабря председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет приехал с трехдневным визитом в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия занимала 12-е место в списке стран по размеру инвестиций в экономику Китая.