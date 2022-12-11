Новый командующий «спецоперацией» Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и дисциплинировал армию России. Поэтому он является «опасным противником»для украинцев, пишет британская газета The Telegraph.

Одним из его достижений издание называет бескровное отступление из Херсона, которое не превратилось для россиян в бойню. «После отступления российские солдаты вырыли сеть траншей, которые используют естественную оборону Днепра, и украинским силам будет трудно их прорвать», - говорится в статье.

Газета отмечает, что прозвище «Генерал Армагеддон» Суровикин получил в 2017 году в Сирии, когда он был командующим российскими войсками, поддерживающими президента Сирии Башара Асада.

Журналисты издания считают, что именно Суровикин убедил Путина начать массированные удары по украинской инфраструктуре. Именно эта безжалостность и внимание к деталям делают генерала Суровикина сильным противником, заявил изданию отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан.

По мнению газеты, Суровикина назначили не для обороны: «Независимо от того, реалистично это или нет, Путин будет ожидать от своего главнокомандующего в Украине большей агрессии и большего военного успеха».