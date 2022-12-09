Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:16

Год назад, когда власти Турции приступили к проведению, так называемой, новой экономической политики с упором на укрепление национальной валюты, резервы турецкого Центробанка составляли 93,3 миллиарда долларов. Сегодня они составляют 125 миллиардов долларов, что дает основание говорить об эффективности экономического курса Турции, чем-то напоминающего советский НЭП столетней давности. Цифра 125 миллиардов долларов в резервных активах Центрального банка Турции, которую с гордостью озвучил главный банкир страны, Шахап Кавджиоглу, действительно впечатляет. По словам Кавджиоглу, Центробанк Турции является единственным банком в мире, который с начала 2022 года неуклонно увеличивает валютные резервы. Правда, и Центробанк Азербайджана также наращивает свои стратегические резервы, но Кавджиоглу, видимо, ориентируется на ведущие банки мира, руководство которых неизменно предостерегало Турцию от избранного ею «авантюрного валютного курса».

Отметим в этой связи, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, как правило, никак не реагировал на летящие со всех сторон критические стрелы, последовательно продвигаясь к намеченной цели. Время доказало, что избранный Эрдоганом экономический курс, который поддержал народ Турции, оказался верным. Конечно, волатильность турецкой лиры, а также ощутимый рост инфляции – не самый приятный сюрприз для турков. Но и здесь народ продолжает верить своему лидеру, решения которого, пусть даже принимавшиеся порой вопреки законам экономики, на определенном этапе приводили к стабилизации экономического положения. Достаточно вспомнить, как, даже в самые опасные кризисные моменты, Эрдоган настаивал на снижении курса лиры и добивался своего. Да, лира падала, инфляция росла, но вместе с этим еще большими, опережающими темпами росла экономика Турции и при этом регулировался валютный курс. Вспомним, как в текущем году регулятор долгое время держал учетную ставку на уровне 14 процентов, в результате чего лира стабильно теряла «в весе»: в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля - 14 лир, а осенью превысил 18,6 лиры. По данным турецкого Института статистики инфляция в годовом выражении, ускорилась в сентябре до 83,45 процента. Многие тогда подумали, что Эрдоган утратил веру в избранный курс и начинает осторожничать.

Но в конце октября Центробанк опускает ключевую процентную ставку на полтора процента до 10,5 процента (в сентябре она была определена на уровне 12 процентов). Руководство Центробанка явно следовало политической воле Эрдогана, обещавшего ежемесячно снижать процентную ставку. При том, что упор в новой экономической политике Турции, стартовавшей в декабре 2021 года, делался на укрепление турецкой лиры, чему, по всем правила монетарной науки, никак не способствует снижение ключевой ставки. Но турецкий лидер и на сей раз убедил всех в своей правоте. В результате, инфляция в стране в годовом исчислении по итогам ноября составила 84,39 процента против 85,51 процента месяцем ранее. А глава Центробанка Шахап Кавджиоглу пообещал дальнейшее снижение инфляции, благодаря финансовой политике, основанной на использовании лиры. По словам Кавджиоглу, политика, направленная на поддержание финансовой стабильности, стала работать, инфляция начала отступать и в перспективе будет снижаться, а факторы, способствовавшие повышению её темпов в конце января и феврале этого года, уйдут в прошлое. Складывается впечатление, что власти Турции пришли к решению ограничить наличие в стране иностранной валюты. В третьем квартале 2022 года по понятным причинам мировые Центробанки закупили в общей сложности рекордные 399,3 тонны золота, что на 115 процентов больше показателей второго квартала текущего года. Характерно, что крупнейшим покупателем золота стал Центробанк Турции. Впрочем, о потере интереса Анкары к иностранным валютам свидетельствуют не только рекордные объемы закупаемого золота.